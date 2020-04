Declara Constellation que trabajador se contagió en familia

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El gerente de Relaciones Públicas de Constellation Brands, César Isidro Muñoz de Hoyos comunicó que el trabajador positivo por COVID-19 de la cervecera se contagió dentro de su círculo familiar, sin embargo se tomaron las precauciones necesarias con su situación desde el 13 de abril.



“Afortunadamente, nosotros desde el 13 de abril estaba en su casa, porque ya habíamos detectado síntomas, entonces tiene 15 días de no estar yendo a la empresa”, precisó.



Agregó también que aquellos empleados que laboraban con él también ha estado retirados de la empresa con goce de sueldo desde hace dos semanas, por lo que esperan no existe ningún brote en los próximos días.



Sí estamos cuidando mucho eso, cuidando primero la salud del trabajador y segundo seguir operando en la cervecería”, expuso.



Por último, Muñoz de Hoyos, destacó que las medidas de prevención se siguen manejando desde hace más de un mes y no han bajado la guardia en ese aspecto, menos ahora en plena fase 3 de la contingencia.