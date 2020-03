Declara México emergencia sanitaria por Covid-19

Escuchar Nota

“Declarar emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor por el Coronavirus Covid-19”, dijo durante su participación en la conferencia desde Palacio Nacional".



"No hay nada en esta declaratoria que se asemeje a un toque de queda, México no cree en eso", agregó en tanto Marcelo Ebrard".



"Estamos en una fase de ascenso rápido y hemos insistido en que los estragos los veremos en la fase 3, pero que en este momento estamos a tiempo de aprovechar las medidas de restricción masiva", dijo en conferencia de prensa.



"Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; es decir, todo. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus", dijo el subsecretario de Salud.

Además, se redujo el número de personas que podrán estar concentradas a 50.

por causa de fuerza mayor en México debido a la crisis por el nuevo coronavirus, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida tendrá vigencia a partir de la publicación de la emergencia en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 30 de abril.aclaró que la emergencia sanitaria en México no quiere decir un estado de excepción.Añadió que hasta el momento han muerto 28 personas por Covid-19; mientras que suman mil 93 casos de coronavirus en México.El subsecretario de Salud dio a conocer que el Consejo de Salubridad acordó siete medidas para frenar la propagación del virus, entre ella, la ampliación del periodo de suspensión de actividades no esenciales.Las autoridades exhortaron a la población de "cumplir el resguardo domiciliario corresponsable" y aseguraron que, después del 30 de abril, emitirán lineamientos para el regreso escalonado a las actividades regulares.Suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abrilSe extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de abril y se pide no realizar reuniones de más de 50 personas.Exhorto a la población a un resguardo domiciliario voluntario.Mayores de 60 años, personas diagnóstico, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estado de embarazo, diabetes no deben ir a trabajarRegreso a actividades laborales será escalonadoSe suspenden censos que involucren interacción físicaTodas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanosCon información de Milenio