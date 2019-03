Declaran a AMLO no grato en Morelos

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala declaró al Presidente Andrés Manuel López Obrador persona no grata por su defensa del proyecto de la termoeléctrica en Huexca.Este sábado se llevó a cabo en la localidad de Amilcingo -donde fue asesinado recientemente el activista opositor a la termoeléctrica Samir Flores- la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia del Estado y la Autodeterminación de los Pueblos."Señalamos, en estas tierras zapatistas que vieron nacer a nuestro hermano Samir Flores, que Andrés Manuel López Obrador es una persona no grata en Morelos por incumplir su palabra empeñada en 2014", informó el Frente como parte de las conclusiones de la Asamblea."La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República no está significando un cambio de política en nuestro País, por el contrario, significa la continuidad del neoliberalismo en detrimento de nuestros derechos y territorios", agregó.El 4 de mayo de 2014, durante un mitin en el Municipio de Yecapixtla, siendo presidente del Consejo Nacional de Morena, López Obrador manifestó su rechazo a la termoeléctrica."Con rabia vemos que el poder cambia de color, pero no de preferencias, el capitalismo sigue siendo el rey-gobierno que pretende acabar con los territorios de los pueblos originarios para convertirlos en mercancía a través de la explotación y destrucción de la vida."Frente a esta emergencia del continuismo neoliberal que sigue acabando con nuestro País, ahora con disfraz de izquierda, en esta Asamblea Nacional reiteramos: los megaproyectos no son progreso, ni desarrollo, son la muerte de los pueblos originarios del País y de la madre naturaleza", lamentó.El Frente también exigió la destitución de Hugo Eric Flores como delegado federal en la entidad y que Fiscalía General de la República atraiga la investigación del crimen de Flores.Como parte del plan de acción, el Frente acordó una movilización nacional el próximo 10 de abril con epicentro en la localidad de Chinameca, ubicada al sur del Municipio de Ayala, Morelos.Asimismo, anunciaron que se sumarán el Encuentro de Pueblos, acordado por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, el 9 de abril en Amilcingo.De igual manera, realizarán un homenaje a Samir Flores el 22 marzo en Cuautla a un mes de su muerte.El Frente afirmó que continuará su lucha por la cancelación de la termoeléctrica y todos los megaproyectos de despojo, además de exigir justicia para Flores.Entre las agrupaciones que integran el Frente se encuentran la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Trabajadores de Morelos, UPCI, Cholultecas Unidos en Resistencia-CHUR, Nodorolidente, Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo, UPVA 28 de octubre, Red contra la Represión, Red Coyoacan y Praxis en América Latina.También la integran el CNI Tepoztlan, CNI Puebla, Colectivo Resistrenzas, Colectivo Obrero, Comunidad de Huazulco, Zapatistas del Sur de Morelos, Solidaka, Unión por la Soberanía Popular, Ejido Tenextepango, Huexca en Resistencia y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.