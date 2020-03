Declaran a NY zona de desastre; coronavirus no cede

Escuchar Nota

Washington, DC.- La Administración Trump emitió una declaración de desastres mayores para Nueva York, lo que significa que miles de millones de dólares en ayuda federal podrían llegar al estado, ante el creciente número de casos de coronavirus, según informó The New York Times.



Hasta ayer, el país sumaba más de 26 mil personas contagiadas y más de 300 muertos. De esas cifras, 12 mil 314 casos se contaban en Nueva York y 75 muertes. Con el 6% de la población del país, el estado representaba casi la mitad de los casos en la nación, de acuerdo con el portal World o meter, que recaba cifras oficiales.



Ayer, el presidente Donald Trump describió la proclamación como una "acción sin precedentes".



La designación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) llegó luego de que funcionarios estatales y médicos hicieron sonar las alarmas sobre una inminente escasez de suministros, camas de hospital y ventiladores.



El Gobernador de la entidad, Andrew Cuomo, señaló ayer que las autoridades estatales estaban buscando en todo el mundo suministros médicos que se necesitaban con urgencia. Además, se estaban revisando cuatro posibles ubicaciones para hospitales temporales, que serían operados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.



Cuomo también dijo que se estaban enviando un millón de mascarillas N-95 a la ciudad de Nueva York –que registra más de 6 mil contagios– y otras 500 mil a Long Island. También indicó que se está tratando de encontrar un proveedor para más trajes sanitarios y varias compañías de ropa se están sumando a hacer tapabocas.



"Todo lo que se puede hacer se está haciendo", dijo. "Estamos literalmente recorriendo el mundo en busca de suministros médicos".



Aunque hasta ayer Trump había descartado declarar una cuarentena nacional, algunos estados, entre ellos Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California, han pedido a sus ciudadanos permanecer en casa.



La cuarentena en Nueva York se hizo efectiva desde la media noche de hoy. Se harán excepciones para comprar comida y medicamentos o hacer ejercicio.



En tanto, en Washington, negociadores del Congreso y la Casa Blanca reanudaron el diálogo sobre un exorbitante paquete de rescate económico superior al billón de dólares.



El plan republicano prevé enviar cheques directamente a la gente por un valor total de mil 200 millones de dólares y miles de millones a pequeñas empresas para pagar sueldos. Pero los demócratas lo consideran insuficiente, piden mayor apoyo a los trabajadores y un "Plan Marshall" para la industria de la salud, que se apresta a recibir un aluvión de enfermos.



Se prevé una votación preliminar hoy con el objetivo de aprobar el proyecto mañana.



Por su parte, el vicepresidente Mike Pence y su esposa, Karen, dieron negativo a una prueba de coronavirus, después de que un miembro de su equipo personal diera positivo.



El Presidente, en tanto, mantiene su confianza en la habilidad del país de vencer el Covid-19 pronto, pese a que líderes del sector salud a nivel nacional reconocieron que Estados Unidos ni siquiera ha llegado al punto máximo del contagio.



"Vamos a festejar una gran victoria en un futuro no muy distante", sostuvo el Mandatario.