Declaran culpable a hombre que quería ‘matar mexicanos’ en EU

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un jurado declaró culpable a un hombre de Utah de tres cargos por crímenes de odio por gritar que quería “matar mexicanos” antes de agredir a tres hispanos en una tienda de neumáticos.



Alan Dale Covington, de 51 años, fue condenado por atacar a José López y a su hijo Luis, de 18 años, con un tubo de metal de 90 centímetros (3 pies) de largo en noviembre de 2018, publicó el diario Salt Lake Tribune el miércoles. El agresor, de raza negra, podría ser sentenciado a cadena perpetua.



“Este acusado atacó a esta familia por quienes son”, declaró Rose Gibson, que representaba al gobierno federal en el caso. “Llegó armado”.



El hermano de José López, Ángel López, los acompañó afuera del negocio después que Covington se negó a abandonar la propiedad, de acuerdo con la fiscalía. Covington luego arremetió dos veces con el tubo de metal, golpeando al adolescente en el rostro la segunda vez antes que Ángel López lograra ahuyentarlo, detalló la fiscalía.



La evidencia presentada contra Covington mostró que él había ido a otro taller automotriz dos días antes presuntamente lanzando insultos similares antes de retirarse una vez que supo que el hombre era originario de Venezuela, según documentos de la corte.



José López testificó que Covington gritó “adelante, llama a la policía, pero voy a matarlos a ustedes. Ustedes son parte de la mafia mexicana. Ustedes mataron a mi hija”.



Los abogados del agresor argumentaron que Covington iba en busca de integrantes de la mafia mexicana que creía habían matado a su hija, y no a mexicanos en general. Dijeron que Covington sólo golpeó al hombre y su hijo al verse rodeado en el exterior del negocio.



Los abogados de la defensa indicaron que su cliente sufría de alucinaciones y no es prejuicioso.



Se prevé que el equipo legal de Covington apele al fallo.



Covington fue acusado inicialmente en una corte de distrito de agresión con agravantes, posesión de un arma peligrosa y uso de una sustancia controlada. Esos cargos fueron desestimados la semana pasada.



Covington no había sido acusado inicialmente de crimen de odio debido a que funcionarios de la corte señalaron que la ley del estado especifica que no permite tal cargo, de acuerdo con el diario. El tema generó una reexaminación del estatuto, y el año pasado la legislatura aprobó una versión más severa.



“Con este veredicto, se obtiene justicia para la familia mexicana y se envía un claro mensaje de que se perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier crimen en contra de víctimas identificadas por su género, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, identidad y orientación sexual ", indicó el consulado mexicano en Salt Lake City en un boletín de prensa.