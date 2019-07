Declaran culpable a ligado a César Duarte

Autoridades judiciales de Chihuahua declararon este lunes culpable a Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno de César Duarte, por un peculado agravado de 2 millones 420 mil pesos.El fallo condenatorio fue emitido por unanimidad por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos por desviar el recurso, como coautor, para cumplir con un compromiso personal del ex Mandatario.Aparte de este caso, Tarín enfrenta otros seis procesos penales.La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal determinó que la prueba presentada en el juicio era contundente para demostrar que Tarín García intervino en el desvío de 2 millones 420 mil pesos, a través de una simulación de contratación de servicios profesionales entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría General de Gobierno y la empresa Building Consultoría Organizacional S & S S.A de C.V. de julio a septiembre de 2016.En su resolución condenatoria, señaló que la intervención del ex funcionario fue vital para la comisión del delito de peculado agravado, dado el cargo clave que desempeñaba en la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, como su titular.Además de que formó parte del acuerdo, según la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para desviar el dinero público y colaboró para simular el procedimiento de licitación que buscaba darle apariencia de legalidad a dicho desvío.En este juicio, dicha dependencia presentó más de 90 pruebas en contra de Tarín, entre las que destacan múltiples declaraciones de testigos, policías investigadores y analistas, así como informes técnicos, peritajes, evidencia contable, documentales públicas y bancarias.Por este mismo caso, dos personas más fueron condenadas, por medio de una sentencia dictada en procedimientos abreviados en meses pasados: el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez y el empresario Iván Elí Sánchez Jasso.El Tribunal fijó fecha para el viernes 19 de julio, a las 10:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones.De acuerdo con la acusación de la FGE, Tarín sabía que el recurso no sería aplicado para algún programa público, ya que esto formaba parte del "pago" de un compromiso personal efectuado entre el ex diputado Fernando Reyes y el ex Gobernador César Duarte, para que votara en el Pleno del Congreso del Estado a favor de la bursatilización.El ex funcionario de Duarte fue capturado en mayo de 2017 en la Ciudad de México.