Declaran culpable a profesora que sedujo a alumno de 15 años vía Snapchat y abusó de él

“Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren”, le escribió en una ocasión, según añade Daily Mail.

, de 35 años, casada y con hijos en edad escolar, era profesora suplente de la, en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra. Ahí, hecho por el que fue declarada culpable y ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel.Lo persiguió, l, hasta que abusó sexualmente del adolescente. Hechos ocurridos en 2018, por los que un jurado declaró culpable a Kandice esta semana en los tribunales de Aylesbury. En los próximos días se conocerá la pena, que podría ser de hasta cinco años de prisión.“Todo comenzó en una tarde de deportes el 27 de septiembre de 2018, cuando ella se acercó a él y tomó prestado su teléfono”, dijo el fiscal Richard Milne durante su alegato, según la transcripción que publicó el diario británico Daily Mail “En posesión del teléfono, puso sus datos en su cuenta de Snapchat. A él le pareció un poco raro”.Luego de eso, comenzaron los mensajes al adolescente.. “¿Te gustan los senos o los glúteos?”, le preguntaba. Junto a eso, ella le enviaba fotos desnuda y rodeada de juguetes sexuales.Sin embargo, fue una de estas tantas fotos que ella le envió la que acabó exponiendo la relación prohibida.A esa altura, la mujer ya había abusado sexualmente del joven. Según el relato de la fiscalía,estando en una posición de confianza, pero absuelta del cargo de incitar a un menor a participar en actividades sexuales, delito por el que finalmente fue declarada culpable este jueves.De acuerdo con la publicación del periódico británico, Barber no se mostró arrepentida mientras le leían el veredicto, luego de que el jurado se tomara 10 horas y 39 minutos de deliberación. La única razón por la que la dejaron irse a casa, y el juez no dictó sentencia, es que su abogada, Nadia Chbatt, no se encontraba presente debido a otro compromiso.