Declaran sin sustento amparo contra conferencias de Gatell

“Ello, al advertirse que el quejoso en su escrito de ofrecimiento de pruebas se constriñe o limita a la cita de esas notas periodísticas o reportajes, sin adjuntar otros elementos que permitan determinar si el texto en su conjunto tiene un sustento fáctico suficiente, para respaldar tales opiniones”, menciona el fallo.



en las que presuntamente ha incurrido el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en sus conferencias para informar sobre la pandemia de covid-19., señaló que las notas o reportajes periodísticos que ofreció como prueba Óscar David Hernández Carranza no tienen un “sustento fáctico”, como lo es, la investigación y comprobación de hechos objetivos.López Gatell da conferencias diarias sobre el coronavirus en México, respecto a los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad, y las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos en la salud., en el sentido de que no han incurrido en contradicciones, pese que el demandante tiene conocimiento de los informes que se hacen públicos diariamente.que implica el virus, así como los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad.La jueza puntualizó que las notas periodísticas o reportajes, indistintamente tienen preponderancia de hechos y de opiniones, pero no son suficientes para eximir por completo del cumplimiento del requisito de veracidad de un texto que tiene una amalgama de ambos conceptos.Laura Gutiérrez indicó que, en las conferencias relativas al informe diario sobre el coronavirus, encabezadas regularmente por Hugo López-Gatell, las estadísticas o datos empleados son suministrados por diversas instancias gubernamentales en materia de salud, a nivel estatal y federal, y que las medidas adoptadas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus derivan de disposiciones de observancia general.Con información de Milenio