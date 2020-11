Declarar a la tauromaquia ‘patrimonio cultural inmaterial’ para salvar la fiesta brava

Escuchar Nota

“La única manera de que la fiesta brava sea intocable es que esté en la Constitución, que esté la charrería y otras tradiciones. Debemos unirnos los charros, los taurinos para exigirle al gobierno mediante una acción política que lo plasme en la Constitución: si no está protegida en la Constitución, va a estar sujeta a la discrecionalidad”.



“¿Qué fue lo que prohibió las corridas de toros? No fueron los animalistas, los ambientalistas, los anti-taurinos, fueron las decisiones políticas”.



“Todo es político, a final de cuenta; la elaboración de leyes, las resoluciones judiciales, y si nosotros no nos manifestamos como una situación política no va a pasar nada, la fiesta brava en Coahuila nunca va a regresar, así de sencillo”.



“Nosotros como taurinos, con la prohibición en Coahuila ¿qué hicimos? Absolutamente nada: no hay una manifestación política, entonces para el gobierno es un asunto resuelto, se tienen que hacer acciones políticas, sociales y económicas para presionar a las autoridades y que volteen a ver a este fenómeno y presenten iniciativas para que regresen las corridas de toros”.



“Hay que hacer acciones contundentes para que regrese la fiesta brava donde ha sido prohibida y para que prevalezca donde no ha sido prohibida”.



