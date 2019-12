Decodifican escritores a la literatura de no ficción

Guadalajara, Jal.- Cuatro escritores se preguntan qué es la no ficción: ¿es periodismo, la nota diaria o la crónica y el reportaje de largo aliento, o va más allá? Esa fue la discusión que se llevó a cabo en la FIL de Guadalajara, en la que participaron la cronista argentina Leila Guerriero, la cuentista y periodista ecuatoriana María Fernanda Ampuero, el novelista español Javier Cercas y el escritor Julián Herbert.



Moderados por Jorge Volpi, la mesa intentó dilucidar qué es la literatura de no ficción, aquellas novelas basadas en hechos reales y que iniciaron con la publicación de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh y A Sangre Fría, de Truman Capote.



La conversación caminó desde la misma concepción de los personajes que se retratan en los libros: en el caso de Guerriero “no debe haber una duda (por parte del lector) sobre un texto que se presenta como una obra real. Para mí el límite es poner allí a un personaje que no existe porque conviene a la teatralidad o al dramatismo de la narración”.



Por otra parte, en la concepción de Herbert el que un texto pueda considerase de ficción o no, tiene que ver con el tratamiento de los materiales narrativos que se usan para contar la historia, y eso tiene que ver con “hasta qué punto consideramos que algo es ficción.



Porque si a algo le damos un punto de vista estará determinado por el orden que le daremos como relato y se diseñará una retórica que enmarcará el texto”.



Por otra parte, estas obras poseen un carácter marcadamente político, según explicaron los autores, puesto que se relatan desde una subjetividad a excepción del periodismo que busca transmitir la información de la manera más limpia posible.



Por otra parte se trató también el tema de la importancia de la literatura en el mundo y si posee alguna utilidad, ante la que los escritores comentaron que la función de la literatura tiene que ver con encontrar el porqué de las cosas que suceden.



En el caso de María Fernanda Ampuero tiene que ver con “querer salvar a alguien”, ya que en su trabajo periodístico ha visto sufrir a mucha gente, hechos que no puede cambiar pero que, quizá, en la ficción sí puede hacerlo.



Para Javier Cercas, en cambio, esto tiene que ver con que “la literatura sí es útil siempre y cuando no se proponga ser útil, porque sino se convierte en pedaogogía. La ficción se propone entender la realidad, de manera más rica y compleja desde el panorama más atroz, ahí es donde está su utilidad”.