Decomisan juguetes íntimos en secundaria

Estudiantes de la secundaria número 38 de Piedras Negras fueron sorprendidos dentro del plantel en posesión de juguetes sexuales por lo que luego de una investigación los directivos detectaron que estos los adquirieron los menores en una farmacia de la cadena Benavides.Personal docente de la secundaria mandaron llamar a los padres de los menores involucrados en esta bochornosa situación a quienes se les encontraron lubricantes de sabores, así como un dildo de masturbación femenina y una replica de látex de un miembro masculino.Tras las indagatorias realizadas por los padres y los maestros los menores confesaron que vieron desde hace meses que en la farmacia Benavides de la avenida Industrial y Mendoza Berrueto vendían dichos juguetes sexuales y ahorraron dinero para comprarlos desde hace dos meses, pero apenas lo detectaron los maestros.Por dichos hechos las autoridades se trasladaron a la tienda donde al dialogar con el gerente este tajantemente les dijo que no era delito la venta de dichos artículos a menores de edad, y que ellos únicamente cuidaban de no vender cigarrillos, bebidas alcohólicas y medicamento controlado a menores.El gerente de la farmacia dijo a las autoridades que no existía ningún impedimento en la ley que indicara una prohibición sobre la venta de juguetes sexuales a menores de edad.Una gran cantidad de juguetes sexuales traían los dos menores de edad en la escuela secundaria técnica 38.