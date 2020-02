‘Decomisan’ peluches y chocolates en secundaria de Tamaulipas

Escuchar Nota

Ciudad Victoria.- En la Secundaria No. 1 Álvaro Obregón de Ciudad Victoria, Tamaulipas, los directivos aplicaron un operativo donde decomisaron muñecos de peluche y obsequios a los alumnos que llevaban por el Día del Amor y la Amistad.



A través de redes sociales se difundió un video, donde se observa a padres y docentes aplicar la revisión de mochilas.



Sin embargo en las mesas que colocaron para que los alumnos pudieran sus pertenencias, se observan muñecos de peluche de color rosa, así como detalles como chocolates y otras pertenencias que seguramente serían regalados entre alumnos.



Se les devolverán sus pertenencias





Según los docentes, todo lo decomisado será regresado a los jóvenes después de concluidas las clases.



Pese a ello hubo molestia por parte de algunos padres de familia, aunque com anterioridad a los estudiantes ya se les había advertido no acudir con artículos que no fueran para sus clases.





Con información de unomásuno