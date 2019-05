Decomisan toneladas de carne insalubre

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal decomisó otras 12 toneladas de carne por no ser aptas para el consumo humano. En esta ocasión, se trata del establecimiento “ABAS. y DISTR. Carnes La Norteña” ubicado en la colonia Zaragoza Sur y que fue clausurado.El propietario no logró acreditar la documentación reglamentaria para operar como bodega de carnes además de que el lugar no cumplía con las condiciones de salubridad.En esta ocasión, la dependencia solicitó el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), debido a que los trabajadores y encargados del lugar, comenzaron a ser agresivos con los inspectores, que desempeñaban su trabajo.En esta semana van 12 mil 200 kilos de carne decomisada y destruida derivada de los operativos de revisión realizados.Con información de El Siglo de Torreón