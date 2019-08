Decomisará Chema camiones chatarra

Ramos Arizpe.- El sábado 30 de agosto será la fecha límite para que los concesionarios del transporte urbano municipal puedan renovar sus unidades, porque quien no lo haga a partir del 1 de septiembre se le decomisará el microbús y se depositará en un corralón, informó el alcalde, José María Morales Padilla.



“Esta medida se tomó con el criterio de los regidores que conforman el Cabildo municipal y la disposición de los concesionarios que estuvieron de acuerdo en cumplir esta medida, luego de que se les autorizó el aumento a la tarifa de pasaje”, dijo, Morales Padilla.



El Munícipe hizo mención que ninguna unidad que sea anterior al año 2006 podrá levantar pasaje y circular por las calles de la localidad. “Los concesionarios firmaron un acuerdo de brindar un transporte calidad y ahora lo tienen que cumplir. No se protegerá a ningún dueño de unidad de pasajeros”.



“Nosotros no quitaremos el dedo del renglón. Si bien el 70% de los concesionarios de las cinco rutas locales que hay se pusieron las pilas, no por uno se va a manchar lo logrado. Voy a ser muy firme, unidad que no cumpla no va a circular en Ramos”, dijo.