Decomisarán autos con placas de cartón

El alcalde Claudio Bres dio a conocer que no descarta la posibilidad de que durante su gobierno, las unidades que circulen por la ciudad con placas de cartón sean sancionadas, pues dijo preocuparle el hecho que ocurrió en días pasados en la colonia Acoros, donde un hombre fue baleado por sujetos desconocidos a bordo precisamente de un automóvil con este tipo de placas.“Debemos ir contra aquellos que no están verdaderamente regularizados, a mí me interesa mucho y me preocupa que vayamos con aquel automóvil que trae una placa o sobrepuesta o una placa que no tenga validez, ustedes mismos le preguntan a las autoridades y todo mundo te dice que es ilegal, pero ahí andan en la calle”, expresó.Bres Garza argumentó que en este sentido es que pondrá en marcha estrategias para sancionar a todos aquellos automovilistas que circulen por la ciudad de manera ilegal, asimismo puntualizó que se brindará apoyo a la Administración Fiscal del Estado en los operativos que darán inicio para detener a los incumplidos en sus derechos vehiculares.Se estima que en Piedras Negras circulan unos cinco mil vehículos chuecos o chocolates que están siendo afiliados a organizaciones tipo Onapaffa.