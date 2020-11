Imponen toque de queda en Juárez, Coahuila

Escuchar Nota

Juárez, Coah.- Fue decretado toque de queda en el municipio de Juárez, Coahuila, a partir del miércoles 18 de noviembre, se informó en un comunicado emitido por la Presidencia Municipal, donde se detalló que a partir de las 8 de la noche no se permite la movilidad urbana.









El doctor Manuel Gerardo González, director municipal de Salud Pública, dijo que la finalidad de esta medida es prevenir el contagio de Covid-19 entre los habitantes.



Debido a los nuevos casos de Covid que se han presentado en esta localidad, la alcaldesa de Juárez, María del Carmen Durón Olivares, dio a conocer este decreto municipal



El Ayuntamiento de Juárez emitió un decreto a través de un comunicado, en el cual se informó sobre las acciones a implementarse para evitar un foco de infección en la localidad ante los nuevos casos de coronavirus que fueron dados a conocer el día de ayer.



“El comunicado invita a toda la ciudadanía a reforzar las medidas sanitarias correspondientes, también se les invita a realizar el toque de queda, a recogerse más temprano y evitar que los niños salgan a la calle”, manifestó la edil.



Durón Olivares dijo que hay tres casos confirmados, además de posibles sospechosos que están esperando resultados de la prueba Covid-19, por lo cual entre las medidas de salud pidieron a la ciudadanía no llevar a cabo fiestas, evitar salir a la calle, no recibir visitas y cumplir con los protocolos ya establecidos, como lo son el uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.



Con información de Diana Martínez.