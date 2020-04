Decretan usar cubre bocas: puede ser hecho en casa

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Tras señalar que la ciudad y el condado han decretado que las personas utilicen por ley el cubre bocas para evitar posibles contagios de síntomas que deriven en Coronavirus, el Concejal Rolando Salinas informó que no precisamente tiene que ser comprado porque pueden usar piezas hechas en casa o simplemente una bandada.



Declaró que lo anterior se acordó durante la junta regular del Concilio municipal donde se llegó a la conclusión de que a partir del miércoles quien sea sorprendido sin cubre bocas será multado.



El Concejal Salinas dijo que el utilizar el tapa bocas o máscara es un requisito puesto que la protección y garantías de la salud están por encima de la persona, sobre todo ahora cuando se está de frente a una emergencia mundial.



En el caso de la ley referente a que solo una persona debe estar en un auto viajando por alguna razón de emergencia, dijo que eso no fue aprobado ya que se tomó en cuenta ciertas inconveniencias como cuando una persona adulta va a ser llevada al hospital, o cuando los papás no tienen quien cuide de sus hijos, entre otras razones.