Dedicarán un documental al 20 aniversario de los Osos de Saltillo

Saltillo, Coah.- Los Osos de Saltillo fueron pioneros en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional hace 20 años, una quinteta que revolucionó el deporte ráfaga de la capital coahuilense y que será recordada a través de un documental surgido desde España, gracias a los esfuerzos de quien fuera el entrenador, Tony Corteza.



Desde la Madre Patria para Zócalo Saltillo, el estratega de los extintos Osos habló sobre cómo surgió la idea de recordar aquella vieja gloria del deporte saltillense, la cual surgió durante el confinamiento provocado por la pandemia, emprendiendo un viaje en el tiempo para capturar los mejores momentos del año 2000 en el Gimnasio Municipal.



“Es una cosa muy curiosa, porque por el confinamiento me reenganche al baloncesto que lo había dejado desde hace años. Abrí una cuenta en Twitter y empecé a subir fotos y videos de Saltillo, y fue cuando un aficionado me dijo, porque no hacerlo un documental, así fue como surgió la idea”, comentó el entrenador ibérico.



Basado en sus vivencias capturadas en el libro Baloncesto y Aventuras, donde narra sus tres años por el basquetbol mexicano, es como empezó la remembranza de los Osos de Saltillo, quienes en la primera temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, llegaron a la Final, sorprendiendo a propios y extraños.



“Como bien dice Paco Siller hijo en uno de los videos para el documental, ese equipo jugaba 20 años adelantado, ese juego de velocidad que hoy se juega en la NBA, con cuatro o cinco jugadores abiertos, corriendo todo el partido, haciendo tiros desde el exterior, la verdad es que fue una auténtica gozada esa temporada”, relató.



El documental será estrenado este 8 de agosto en punto de las 20:00 horas, tiempo de España, ya que ese día y hora fue exactamente cuando debutaron los Osos de Saltillo en la LNBP ante los Vaqueros de Agua Prieta, a quienes derrotaron por 32 puntos de diferencia.



“La gente se acuerda de ese equipo 20 años después porque tenía un estilo de juego muy divertido, es un equipo que por circunstancias no conseguimos el campeonato, es algo inolvidable esa forma de jugar y por eso quise que lo recordaran a través de un documental”,

concluyó.