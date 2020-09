Dee Snider: estos idiotas egoístas no tienen mi permiso para usar We’re Not Gonna Take It

Escuchar Nota

Anti-maskers in Florida invade a Target pic.twitter.com/Z8TWbl8ihD — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 16, 2020

El exlíder de Twisted Sister, Dee Snider, condenó el miércoles a los activistas contra las máscaras que utilizaron la exitosa canción del grupo "We’re Not Gonna Take It" durante su reciente protesta dentro de Florida Target."No ... estos idiotas egoístas no tienen mi permiso o bendición para usar mi canción para su causa idiota", escribió Snider.La estrella de rock estaba reaccionando a imágenes virales que mostraban a un grupo de personas sin mascarillas caminando por la tienda de Fort Lauderdale esta semana, gritando a los clientes que se quitaran sus propias cubiertas faciales.Se vio a un hombre, vestido con una camiseta de "Make America Great Again" de la campaña del presidente Trump, sosteniendo un pequeño altavoz sobre su cabeza y tocando la melodía clásica de 1984 de Twisted Sister."Quítate esa máscara, no la necesitas", gritó una mujer.Chris Nelson, el residente de Fort Lauderdale detrás del grupo ReOpen South Florida, le dijo a The South Florida Sun Sentinel que organizó el autoproclamado flash mob."¡Para celebrar el Día de Burn Your Mask, decidimos esparcir un poco de polvo de libertad sobre los compradores y empleados de Target!" escribió en la descripción de un video de YouTube desde la perspectiva del grupoNelson dijo que seguiría usando la canción de Snider a pesar de sus críticas."Es triste", dijo. "Es un gran himno sobre la libertad y la superación de la opresión".El condado de Broward actualmente requiere cubrirse la cara en los espacios públicos en un intento por detener la propagación del coronavirus, que ha infectado a más de 663,234 floridanos, según el departamento de salud del estado.Margaret Stapleton, portavoz del condado de Broward, dijo al medio que tres personas identificadas a través del video recibieron citaciones de 100 dólares por no usar máscaras."Cualquier participante adicional del video que pueda ser identificado también recibirá multas de 100 dólares por correo", dijo.El subjefe de policía interino,, dijo al medio que los manifestantes habían entrado en la tienda con sus máscaras puestas y se habían ido cuando los oficiales llegaron.también recibió una multa por no hacer cumplir la política de máscaras., portavoz corporativa de Target, le dijo al Sun Sentinel que se requieren máscaras dentro de las tiendas y dijo que “nuestra prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestro equipo y los huéspedes”.Ella dijo que se pidió a los manifestantes que se fueran "después de que se quitaron las máscaras y se volvieron perturbadores y groseros con otros compradores".