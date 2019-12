Defensa de ‘El Chapo’ busca que el narco tenga más de 5 visitas al mes

Una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo este jueves a Noticias Telemundo que este mes el narco pudo reunirse por primera vez con sus hijas gemelas de 8 años en la prisión de máxima seguridad de Colorado, Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua.Mariel Colón —quien se unió a la defensa del ex líder de Cartel de Sinaloa cuando comenzó su juicio en 2017— comentó en entrevista exclusiva que las niñas de 8 años viajaron desde su casa en México para ver a su padre por Navidad.La abogada explicó que no puede revelar qué se dijo durante el encuentro, pero sí comentó que aunque “El Chapo” no pudo tener contacto físico con sus hijas, la visita le dio “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá, porque la visita fue a través de un cristal”, explicó.“El Chapo” ingresó a la llamada “Alcatraz de las Rocosas” o ADX en julio de 2019 luego de que un jurado de Nueva York lo hallara culpable de 10 cargos, entre ellos conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.Según la abogada, su contacto con familiares está regulado por “medidas administrativas especiales” (SAMs, por sus siglas en inglés). Bajo estas restricciones el capo narco solo tiene permitidas cinco visitas al mes.“Él puede decidir si serán visitas religiosas, legales o sociales” y cómo usarlas. Bajo estas regulaciones, su esposa Emma Coronel no está incluida dentro de los visitantes permitidos.“El Chapo” también tiene derecho a intercambiar cartas con familiares y a realizar dos llamadas telefónicas de 15 minutos cada mes. La abogada asegura que ha usado parte de ese tiempo para hablar con su madre.Colón dijo que actualmente los abogados de Guzmán trabajan “fuerte” para presentar una apelación a la sentencia hacia mediados de enero o principios de febrero, y que anticipan un proceso largo. El juicio del capo narco duró dos años.“No podemos hacerla (la apelación) a prisa, sino tranquilamente, mirando todos los puntos. Si nos tenemos que tardar un poco más, no pasa nada. El punto es hacerla lo más competente posible para que el señor Guzmán pueda tener un proceso justo, que es lo que nosotros buscamos”, aseguró.La última vez que se encontró con él, comentó, lo notó “positivo”, “tranquilo” y “enfocado en su apelación”.Esta abogada puertorriqueña de solo 26 años se unió a la defensa de El Chapo cuando solo llevaba 4 meses de graduada de Derecho. Otro de los clientes de alto perfil que ha defendido fue el estadounidense Jeffrey Epstein, quien se presuntamente se suicidó en la cárcel en agosto tras ser hallado culpable de tráfico y abuso sexual de menores.