Defensa de ‘El Chapo’ solicita repetición del juicio en EU

Los abogados del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán solicitaron el martes un nuevo juicio en Estados Unidos, alegando que algunos miembros del jurado siguieron la cobertura del primer proceso en los medios y por ende violaron las órdenes del juez.El exjefe del cártel de Sinaloa fue declarado culpable el 12 de febrero de traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. Debe ser sentenciado en junio y enfrenta una posible cadena perpetua.Después de la condena, Vice News publicó una entrevista con un miembro del jurado que alegó que al menos cinco integrantes de ese panel incumplieron con las órdenes de no seguir la cobertura del juicio en los medios, buscar información al respecto en internet o comunicarse con personas externas sobre el caso."Creemos que la mala conducta del jurado privó a Joaquín de un juicio justo en un caso en el que la defensa estaba sumamente restringida para comenzar. Esperamos reivindicar sus derechos en un nuevo juicio ante un jurado que cumpla con su juramento", dijo el abogado Eduardo Balarezo.El equipo de la defensa presentó una moción ante el tribunal federal de Brooklyn, donde se llevó a cabo el juicio que duró tres meses, para buscar una audiencia especial sobre la información de Vice News.Los jueces estadounidenses suelen instruir a los jurados a abstenerse de ver la cobertura de sus casos en los medios, para que los veredictos se basen únicamente en la información presentada durante el juicio."Los informes de mala conducta del jurado, por supuesto, no son nada nuevo en casos de alto perfil", dice la moción para pedir un nuevo proceso."Un factor distintivo aquí es la confesión abierta de un jurado de que los miembros del panel activamente buscaron y discutieron la información más sensacionalista, incluidas las viles acusaciones de que el acusado violó a niñas", agregó la moción.Estas denuncias, que provinieron de un exasociado de Guzmán que se presentó como testigo del gobierno, aparecieron en documentos hechos públicos justo antes de que el jurado comenzara a deliberar.El testigo no hizo estas alegaciones en el juicio, pero terminaron siendo publicadas por los medios.