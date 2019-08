Defensa de Robles intenta ‘salvar’ a EPN

El abogado Julio Hernández Barros precisó que hasta ahora la exsecretaria de Estado, Rosario Robles no ha dicho si le informó o no al expresidente Enrique Peña Nieto de los desvíos en Sedesol y Sedatu, pues calificó a la llamada estafa maestra como “una patraña”; solo manifestó que había un canal de comunicación abierto a través del teléfono rojo.“Yo sostengo como defensa que no había nada que informarle al Presidente de la República, que no había ninguna irregularidad detectada hasta ese momento”, comentó pese a lo que ya se ha documentado en relación con la llamada Estafa Maestra.“Ninguna de estas auditorías está concluida, ninguna averiguación o carpeta de investigación ha concluido en una sentencia definitiva de manera que todo esto sigue investigándose y yo estoy seguro que llegará el momento en que se acredite que no existe“.La defensa de Robles alista una denuncia penal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Anunciaron ayer que el lunes presentarán también una serie de quejas contra el sobrino de la diputada federal de Morena Dolores Padierna.Xavier Olea, uno de los abogados, informó que ayer realizaron una visita a la exfuncionaria en el penal de Santa Martha Acatitla.El litigante insistió en que el juez no ha actuado con imparcialidad.Al respecto, refirió, el lunes tienen previsto realizar una serie de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República con el objetivo de que revise la imparcialidad de acciones como que el juez haya dictado prisión preventiva a su defendida.La de Rosario Robles no es la primera audiencia en la que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ha sido especialmente duro y hasta hostil con alguna de las partes.El 12 de marzo de este año, cuando se imputó a Luis Felipe Pérez, "El Felipillo", hijo del extinto líder del llamado cártel de Tláhuac, Delgadillo afirmó en la audiencia que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) pretendían que lo procesara con base en mentiras.Esa misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho en su conferencia matutina que la FGR iba a investigar a los jueces que liberaran a delincuentes, palabras que Delgadillo parece haber respondido sin hacer alusión al Mandatario."Esta mañana se hizo la afirmación de que se va a investigar la corrupción de jueces que liberan delincuentes y que éstos salen a los cinco días, pero corrupción es pretender presionar a esta autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos", manifestó en aquella audiencia.Delgadillo Padierna es parte de la nueva generación de impartidores de justicia que llegaron con el nuevo sistema de justicia oral adversarial.Una de las personas a quienes dedica su tesis de licenciatura es Patricio Vargas Alarcón, hoy Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México y responsable de dos demandas de garantías que promovió Rosario Robles, las cuales aún están en curso, una de ellas precisamente contra un acuerdo de Delgadillo.Mismo contralorEn la trama de la "estafa maestra", Rosario Robles empleó a un mismo titular del Órgano Interno de Control en Sedesol y la Sedatu, y la Función Pública se desentendió de esa anomalía, denuncia la senadora panista Xóchitl Gálvez."Es lo que yo detecto: que es el mismo titular del órgano interno de control, Miguel Ángel Vega García, en el caso del programa Sedatu", advierte."Y eso es: 'Oye, me voy pero me llevo a mi órgano interno de control', y eso no lo puede hacer la Función Pública."Se supone que te tiene que poner a alguien que no sea de tu equipo, a alguien de la Función Pública, pero se ve que Rosario logró llevarse a su órgano interno de control de Sedesol a Sedatu y eso es inadmisible."De acuerdo con la hidalguense, ese funcionario "debió haber advertido que se estaban utilizando los recursos públicos para temas distintos a los que habían sido etiquetados en el presupuesto, algo ilegal a todas luces".