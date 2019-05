Defensa siria repele nuevo ataque aéreo lanzado por Israel

La defensa antiaérea de Siria ha repelido la noche de este sábado un nuevo ataque aéreo del régimen de Israel dirigido a la región sureña del país árabe.Según ha informado la agencia de noticias oficial siria SANA, el sistema antiaéreo del Ejército sirio ha detectado varios “objetos no identificados” procedentes de los territorios ocupados por Israel que se dirigían al espacio aéreo de regiones sureñas de Siria.Un corresponsal de SANA, por su parte, asegura haber visto disparos de las defensas antiaéreas contra “objetos luminosos” que habían sido lanzados desde los territorios bajo ocupación israelí, y añade que “varios de ellos fueron derribados”.De acuerdo con informes locales, la defensa aérea siria ha derribado unos misiles en las cercanías de Al-Quneitra, en el suroeste del país árabe, y otros cerca de Damasco, la capital de Siria. Israel no ha realizado declaraciones al respecto.El nuevo ataque israelí se produce a menos de 24 horas de que el Ejército sirio asegurara la noche de viernes que sus unidades lograron derribar varios misiles presuntamente disparados desde los territorios ocupados por el régimen de Tel Aviv.Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, la fuerza aérea israelí viola sistemáticamente el espacio aéreo sirio para bombardear las posiciones del Ejército del país árabe y debilitarlo. En este contexto, a menudo, las unidades de defensa aérea de Siria frustran los ataques de misiles israselíes.El embajador de Siria ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bashar al-Yafari, advirtió el pasado enero que Damasco no se quedará de brazos cruzados y responderá con un ataque al aeropuerto de Tel Aviv, en los territorios palestinos ocupados, si Israel vuelve a atacar Siria.Las ofensivas israelíes del viernes y sábado últimos tienen lugar en momentos de una escalada de tensión entre el régimen de Tel Aviv y el Gobierno de Damasco, a raíz de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de reconocer la soberanía israelí sobre los ocupados altos del Golán sirios.