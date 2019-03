Defiende Aldo Fasci aeronave de 54 mdp

El Secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasci, sostuvo hoy que el equipo de inteligencia es lo que eleva el costo del dron adquirido por 54 millones de pesos para operaciones de búsqueda y localización.Dijo que el Gobierno autorizó a la empresa fabricante hacer pública la ficha técnica del avión no tripulado, aunque sin dar especificaciones de los equipos.Hoy se dio a conocer que la aeronave diseñada y fabricada por la empresa local USTI resultó más costosa que el valor actual del helicóptero Bell 412EP del Estado, conocido como el VIP, por haber sido adquirido por el ex Gobernador Natividad González Parás con equipamiento de lujo."El helicóptero es un tema de transporte, esto es inteligencia", alegó el Secretario."El Estado no va a denostar ni a defender una postura hasta que se haga pública la ficha técnica de fabricación".Fasci negó que el avión adquirido opere "con un motorcito" o se maneje con un joystick, e insistió en el costo de sus componentes tecnológicos.Sin embargo, adelantó que aunque informarán su costo, no detallarán sus especificaciones."Hay un costo de los equipos de inteligencia que van incluidos en el avión, ese costo lo vamos a hacer público", expresó."Pero el tipo de equipos, como requieren autorizaciones internacionales y de autoridades federales, no podemos dar las características", añadió, "estas cosas se construyen bajo estricta confidencialidad".