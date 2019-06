Defiende AMLO creación de empleo

Luego de que el IMSS revelara la caída del empleo formal en mayo y en el periodo enero-mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya registrado una disminución, al asegurar que las mediciones no incluyen a los beneficiarios de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.El miércoles, el Seguro Social reveló que el empleo formal en mayo fue de solo 3 mil 983 plazas, es decir, 29 mil 983 puestos menos que los creados en mayo de 2018, lo que implica una caída de 88 por ciento.“¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta en este caso? Pues que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el Seguro que, si se suman, cambian completamente el informe o el resultado”, manifestó el Mandatario.López Obrador dijo que el 1 de julio informará, con datos duros, que está bien la economía, que hay empleos, que están mejorando los salarios, que hay control de la inflación y se está fortaleciendo el peso.Habla el IMSSPor su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció que las personas que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se consideran como nuevos empleos.“Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y que tengan seguridad social”, expresó.Sin embargo, Robledo dijo que hay que considerar a los jóvenes becarios, aunque no reúnan a plenitud los requisitos para el alta de un trabajador ante el IMSS.Añadió que si bien los datos de los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no están incluidos en el reporte mensual del IMSS, también es cierto que de estos 481 mil jóvenes, 259 mil son incorporaciones nuevas ante el IMSS. “Se busca incorporarlos a la cifra de empleo formal, tienen seguridad social; no se clasifica como subsidio”, indicó.