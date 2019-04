Defiende AMLO que maestros cobren sin trabajar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que cobran salario como docentes, aunque no trabajan en las aulas.En conferencia, consideró que los profesores tienen derecho a realizar manifestaciones públicas y a recibir un ingreso, con cargo a los recursos públicos, aunque sólo se dediquen a labores de carácter sindical."Acerca de los maestros que aparecen, que están en la nómina y son dirigentes, es un derecho que ellos tienen el que siguen ganando su sueldo y tienen un desempeño como dirigentes sindicales, eso pasa en todos los sindicatos", comentó."Los maestros, todos los trabajadores y los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, es un derecho constitucional. Lo que estamos buscando es convencer, persuadir, que es importante el diálogo, llegar a acuerdos".El Jefe del Ejecutivo también justificó que en el registro aparezca vigente el salario de quien fuera dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora, Rubén Núñez, quien falleció el pasado 24 de marzo."Se trata de un maestro ejemplar y digo se trata porque, aunque ya falleció, es de los hombres que nunca mueren, por su ejemplo y acaba de fallecer hace muy poco, por eso está en la nómina", dijo."Seguramente, de acuerdo a los procedimientos laborales se le va a quitar de la nómina y sus familiares van a recibir los apoyos correspondientes".El pasado 4 de abril aseguró que no se descontará el día a los maestros de la CNTE que participen en las movilizaciones contra la reforma educativa.El Mandatario defendió el derecho de manifestación, al considerar que se trata de algo inherente a la democracia.Según el político tabasqueño, en lo que va de su Administración, no se han registrado paros y puentes que dejen a los alumnos sin clases.