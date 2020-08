Defiende Betty el sabor mexicano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para Betty Vázquez, MasterChef México fue una de las catapultas para dar a conocer la cocina mexicana al mundo, pero aún falta que el sabor de la comida nacional sea realmente llevado al extranjero, porque a veces se come en lugares “que para nada tienen nuestro sabor”.



Betty dice que se encuentra en el proceso de castings para la nueva edición del reality culinario de TV Azteca, y señala que el programa le abrió puertas de forma extraordinaria, además de que la carrera de gastronomía se ha vuelto más popular entre los jóvenes.



“Fuera del reality también estamos en un plan extraordinario, porque en las listas de alta categoría siempre aparece un cocinero mexicano”, dice.



“La comida mexicana está en todo el mundo, pero tenemos que defender nuestro sabor en el extranjero. Me ha tocado llegar a sitios fuera del país que presumen tener el sabor mexicano ¡y nada qué ver!”, comentó la Premio Nacional de Gastronomía y Turismo 2017.



En defensa de la comida nacional he hecho solicitudes para que las embajadas realicen una certificación a los restaurantes de comida mexicana, además de que se ayude a la importación de ingredientes que den ese toque a la comida nacional en el extranjero.



Sobre los videos de castings que le han mandado para MasterChef México, dice, le han llenado de alegría.



“Le están metiendo más creatividad a la comida, con esto del aislamiento social. Además, ya no solo amas de casa o estudiantes le están entrando, también tenemos profesionales y empresarios que se animan, sin faltar la cocina de campo. Veo un México bárbaro que sobrevive con lo mínimo, y gente que tiene un bagaje que le da otra sensibilidad a sus platillos”, dijo.