Defiende Bieber a Braun; lo critican

Justin Bieber defendió al manager Scooter Braun tras las declaraciones hechas por Taylor Swift en las que aseguró que a través de la compra de su música, buscaban hostigarla.El intérprete de "Sorry" compartió en Instagram un mensaje en el que aseguró que su ex representante siempre buscó una forma de respaldar la carrera de Swift, pues gracias a él, el esposo de Hailey Baldwin pudo abrir algunos conciertos de la cantante de "Shake it Off"."Conforme han pasado los años, nos hemos comunicado nuestras diferencias, dolores o frustraciones."Así que tomar tus redes sociales y dirigir tu odio hacia Scooter no está bien", publicó el canadiense.Bieber aseguró que con ese reclamo, parece que Swift busca que sus fans se encarguen de hostigar al manager y declaró que la mejor forma de resolver el conflicto es a través del diálogo y no en las redes sociales."Estoy seguro de que a mí y a Scooter nos encantaría hablar contigo y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que necesites confesar."También quiero decirte que él y yo nunca te desearemos cosas negativas, sólo queremos lo mejor para ti", agregó.Bieber también agregó que este tipo de cosas normalmente no le importan, pero cuando agreden a alguien que ama, responderá.Por otra parte, las declaraciones de Swift fueron respaldadas por Cara Delevingne y Halsey."Justin, Hailey debe aburrirse. Desearía que pasaras menos tiempo defendiendo a los hombres y que trataras de entender a las mujeres y sus preocupaciones", escribió la protagonista de Valerian.Halsey compartió que Swift es una de las razones por las que incursionó en la música, y que ella hubiera hecho lo mismo."Yo la apoyo", sentenció la intérprete de "Nightmare".