Defiende Carolina Herrera su colección

El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, respondió a la acusación del gobierno mexicano de apropiación de cultural y dijo que las prendas de su colección Resort 2020 rinden homenaje a la "riqueza cultural mexicana".Gordon respondió así a la carta que remitió la secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto, a Carolina Herrera y a él mismo, en la que solicita "una explicación por el uso de diseños y bordados de pueblos originarios".Asimismo, mediante un comunicado, reconoció el "maravilloso y diverso trabajo artesanal" de México. La colección, dijo, está inspirada en sus colores y en sus técnicas artesanales."La presencia de México es indiscutible en esta colección, es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí", comentó el diseñador.Muestra de ese profundo respeto, Wes Gordon quiso resaltar diversas técnicas y elementos tradicionales de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de piezas de "verdadera alta costura"."Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural".La firma Carolina Herrera se enorgullece de su origen latino, no en vano la fundadora de la marca es venezolana de nacimiento "y una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo", aseguró Gordon."Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a esta firma fue el increíble respeto por las técnicas artesanales, hasta el punto de tener un taller de artesanos en pleno Manhattan, y desde que llegué he sentido el deseo de homenajear las diferentes técnicas artesanales que todavía existen en el mundo", afirmó el diseñador.