Defiende Danna Paola su estilo respondiendo a haters

Ciudad de México-. Danna Paola está enfocada en su carrera musical tras el éxito que consiguió en la serie Élite, que le ganó el reconocimiento internacional. A pesar de la pandemia por coronavirus, la intérprete ha lanzado temas musicales para los que ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra o Mika. Sin embargo, la cantante ha tenido que enfrentar una serie de críticas por su estilo, pues algunos aseguran que copia el look de artistas como Ariana Grande.







Ante esto Danna aseguró que ninguna celebridad tiene un estilo por completo único, pues la industria está marcada por tendencias.



“Siempre hay inspiración. No sé, los íconos de moda que admiro aterrizarlos a mi personalidad. Soy fan de Beyoncé, por ejemplo, me encanta todo lo que se hace. Digo, a lo mejor un día amanezco con un afro, me encantaría, pero es parte también de arriesgarse”, dijo a Ventaneando.



Descansa de actuar





A pesar del éxito de Élite, Danna rechazó participar en la cuarta temporada para enfocarse en su música.



“Decidí rechazar la cuarta temporada porque quería dedicarme 100% a mi música, cosa que nunca había hecho en 20 años de carrera. Estoy colaborando con mucha gente en Los Ángeles, Reino Unido y en Latinoamérica. Por supuesto en inglés que es mi lenguaje día a día, el ‘spanglish’”, dijo.



Sin embargo, la intérprete no descartó en unirse a un nuevo proyecto en televisión o cine. Además, habló de su sueño de llegar a Hollywood.



“Por supuesto que tengo muchísimas propuestas de otros lugares, proyectos, películas (...) En el momento en el que llegue un proyecto que me vuele la cabeza tanto en Estados Unidos, España, México, hacerlo, pero darle el tiempo que requiere. El sueño americano de ir a Hollywood, pero es para todos, para mí también”, comentó la actriz y cantante.