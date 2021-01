Defiende Eugenio Derbez sus películas comerciales

Escuchar Nota

CDMX-. El actor y director mexicano Eugenio Derbez considera que sin el cine comercial no habría industria, pues ese tipo de filmes son los que más venden por encima del cine de arte.



“El cine nacional no puede vivir nada más de premios y de películas que normalmente la gente no va a ver porque las que se hacían antes en especial que eran de arte, de festivales, que ganaban muchos premios, son maravillosas, pero también se necesitan películas que metan dinero a la taquilla para que el cine pueda ser una industria y existir”, comentó hace unos días en una charla junto a Omar Chaparro y Adrián Uribe.



Por ello, es que el director de No sé Aceptan Devoluciones explicó que es muy buena la combinación de los dos, tanto los filmes de arte como comerciales. Este último es en el que el trío se ha desarrollado en su mayoría.



El tema salió a colación porque Omar recordó que días antes él y Eugenio se convirtieron en trending topic en Twitter en el marco de la disolución del

Fidecine.



“La gente estaba diciendo ‘gracias a Dios ya no vamos a ver las mierdas de películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro y por eso nos hicieron tendencia’”, relató.



“La gente piensa que nosotros nos hacemos millonarios a través de Fidecine y no se da cuenta que somos actores consagrados”, agregó Uribe.



Al respecto, Eugenio señaló que la gente había de pensar que el dinero de Fidecine se lo embolsaban ellos cuando en realidad eso se iba para áreas como staff y locaciones.



Dentro de la charla entre amigos, Eugenio reiteró que la taquilla es la que habla, y explicó a Omar que no haga caso de los malos comentarios y amenazas en Twitter.



“Mi querido Omar… sacar a la gente de sus casas, que paguen un boleto para ir a verte es porque les interesa mucho tu trabajo y porque de verdad te quieren mucho, entonces no le hagamos caso a la gente que ataca por atacar, hazle caso a todos los millones y millones que llenaron las salas para ir a ver tu película, a esos son a los que hay que hacerles caso”, sentenció el actor de la Familia P. Luche.



“Hazle caso a la taquilla que es quien manda, a los millones de gente que hablan bien de ti y de tu trabajo...”.