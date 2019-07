Defiende madre a su hijo ‘golpeador’

Tras el ingreso de Miguel Ángel ‘N’ al penal de Saltillo su madre emitió una postura respecto al caso de su hijo tachando a su nuera, America “N”, de oportunista.En el texto que se aprecia en redes sociales se lee lo siguiente: “Amigas para las que me están preguntando sobre el problema que está mujer le hizo en redes a mi hijo. en corto les digo está mujer así como la ven tiene tres hijos uno de ellos es mi nieta a los otros los abandono y esta acusada de secuestro y abandonó de hogar prefirió andar tras el dinero de los hombres y mi hijo como no pudo darle lo que ella esperaba lo metió en este problema; pero la justicia divina siempre llega a esta mujer que abandona a sus hijos ¿cómo se le llamaría? no tiene perdón de Dios”Por otro lado la hermana, Dinora Tellez Rodríguez, del hoy detenido alegó que el video que circula en redes sociales esta manipulado pues indicó que no muestra la parte donde America “N” se levanta como si nada hubiera pasado.“… por supuesto habrá pruebas de todo y de cada una de las cosas que ella hacía… que ella en su momento provocaba y atentaba contra su propia vida”, se lee en un comentario alusivo a un post sobre el caso de su hermano.