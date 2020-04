Defiende menor a su mamá de ataques de su padre y lo hiere con pico de botella

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Al intervenir en una pelea entre sus padres, un menor de 16 años resultó con dos heridas en el pecho que le provocó su progenitor con un pico de botella.



El caso de violencia intrafamiliar fue reportado cerca de las 2:20 horas dentro de una vivienda ubicada en el cruce de Gardenia y Olivo, en la Colonia Moderna.



Una fuente policiaca dijo que Ricardo G., de 37 años, acudió al domicilio donde viven su ex esposa y su hijo menor de edad.



Presuntamente, el hombre comenzó una discusión que se convirtió en pelea.



El informante dijo que Ricardo comenzó a insultar y agredir a la mujer, situación que presenció el hijo de ambos.



El menor de 16 años intervino en la agresión, al parecer empujó a su padre para defender a su mamá y éste reaccionó, atacándolo con el pico de una botella.



La fuente agregó que el menor resultó con dos heridas en el pecho luego de un forcejeo.



Al ser testigo de los hechos, la madre del joven corrió para pedir apoyo a policías de Monterrey que lograron la captura del presunto agresor, quien intentaba huir del lugar.



Se informó que el lesionado fue atendido en un hospital, pero no requirió internamiento, debido a que las heridas no eran de gravedad.



Ricardo G. fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey para ser puesto a disposición del Ministerio Público.