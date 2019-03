Defienden el cine

“El cine no estaba en mis planes”, confesó la actriz Blanca Guerra cuando recibió el Mayahuel de Plata en la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). El evento dirigido por el comediante chileno Fabrizio Copano congregó, la noche del viernes, a cerca de 8 mil asistentes en el Auditorio Telmex.Visiblemente emocionada, la homenajeada se dio tiempo para relatar cómo se ha desarrollado su trayectoria profesional, un repaso que también dio lugar a una reflexión sobre cómo ha cambiado la industria cinematográfica de México a lo largo de las últimas décadas.Guerra ha visto cómo desa-parecieron las salas de cines que pertenecieron al Estado –y que eventualmente se convirtieron en centros comerciales–, cómo las películas nacionales fueron desplazadas por las producciones hollywoodenses con la llegada del Tratado de Libre Comercio, así como la llegada del Fidecine y Foprocine que han sido fundamentales para los cineastas mexicanos.“Aún no logramos que nuestro cine se distribuya en forma eficiente. Hay que recordar que el cine, además de ser una fuente artística y cultural, es una fuente de trabajo de numerosas familias. Defendamos nuestro cine, hagámoslo más fuerte, diverso, mejor”, compartió la actriz, quien ha participado en más de 100 películas desde que debutó en 1978 con Pedro Páramo: El Hombre de la Luna, dirigida por José Bolaños.Guerra aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para señalar que si bien la lucha por el empoderamiento femenino ha avanzado, todavía queda mucho por hacer, pues hace falta que la sociedad entienda “que nuestro cuerpo es de nosotras y de nadie más”.“Sí a las estancias infantiles, sí a las casas de refugio para las mujeres maltratadas, castigo a los victimarios de los feminicidios. ¡Ni una más!”, dijo para terminar su discurso, que fue recibido con un largo aplauso.Capital animadaEl lema “Guadalajara, capital del cine animado” se estrenó en esta edición del FICG. No es para menos, pues con el apoyo del cineasta Guillermo del Toro se premiará con 25 mil dólares al mejor largometraje de animación, además de que se otorgará el premio Rigo Mora, dotado con 10 mil dólares, al mejor cortometraje.Y para ponerse en ambiente, el festival programó el filme Día de Muertos en la ceremonia de inauguración. Dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano, la cinta animada se ha hecho en su totalidad en Guadalajara y cuenta con la participación de 400 personas. Si bien se proyectó en inglés porque está en competencia, cuando llegue en octubre a las salas comerciales se exhibirá en “español mexicano”.“Hacer cine en México es difícil, hacer una película animada en nuestro país es casi imposible”, expresó la productora Estefani Gaona.Hay que destacar que Chile es el país invitado de este año, por lo que antes de Día de Muertos se exhibió el corto animado Who Are You?, de Julio Pot, que además compite por el Premio Internacional Rigo Mora.El país sudamericano llegó con una delegación de 90 integrantes, entre los que destaca el productor Juan de Dios Larraín, quien recibirá el Mayahuel Iberoamericano. Además proyectarán 24 películas, algunas de las cuales optan por alguno de los 14 premios que se repartirán en el festival.Las actividades del FICG continuarán hasta el 15 de marzo. La programación incluye 295 cintas, así como la presencia de figuras como el director Guillermo del Toro –quien entregará la beca Jenkins-Del Toro –, Peter Fonda, Hugh Hudson –ganador del Oscar por Carros de Fuego- Diego Luna, Damián Alcázar, Gonzalo Suárez, Eugenio Caballero, entre otros.