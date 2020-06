Defienden propuesta con ‘ahorro’ de 6 mdp

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal publicó ayer en sus redes sociales un video en el que afirma que la intención de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia (Inmecob) es fortalecer a el trabajo de los órganos ya existentes y generar un ahorro al Estado, el cual estimó en 6 millones de pesos.



Precisó que, de ser aprobada su creación, el Inmecob generará ahorros de alrededor de 6 millones de pesos anuales, equivalente a 22 o 23%, pero fundamentalmente, insistió, dará coherencia a los reguladores y certeza a los regulados.



El líder del grupo parlamentario de Morena presentó en el Senado la iniciativa para fusionar en un solo órgano al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



La propuesta es para reformar el artículo 28 de la Constitución Política federal, en el que actualmente se establece que el Poder Ejecutivo debe contar con los órganos reguladores antes mencionados.



“Con la creación del Instituto no estaría en riesgo ni su autonomía, ni su carácter técnico ni los procesos que los órganos desempeñan; al contrario, el Instituto fortalecería sus funciones a partir de procesos para garantizar la libre competencia”, dijo.



Esta iniciativa tendrá que ser discutida por las comisiones y, en su caso, aprobada por una mayoría calificada, con la cual no cuenta Morena en el Senado.



Pide apoyara reguladores



El subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel advirtió sobre la importancia de fortalecer a los órganos autónomos reguladores y llamó a no socavar su autoridad.



“Los órganos autónomos en materia de competencia y regulación se enfrentan a agentes económicos muy poderosos en el mercado. Por ello, debemos pensar en cómo fortalecerlos”, escribió en Twitter.