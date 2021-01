Define PRI candidatos a diputados

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PRI Coahuila definió la lista de candidatos a diputados federales por los siete distritos que le corresponden al estado.



El candidato en el Distrito 1, con cabecera en Piedras Negras, será Marcos Villarreal Suday, hasta ahora coordinador de programas sociales del estado, en Acuña.



Por el Distrito 2, con sede en San Pedro, la candidatura será para Gladys Ayala, ex alcaldesa de San Buenaventura. En el Distrito 3 de Monclova, la nominación será para Cristina Amezcua.



En el Distrito 4 de Saltillo, el candidato del PRI será el ex titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.



En Torreón, los nominados del tricolor serán José Antonio Gutiérrez Jardón, por el Distrito 5 y Shamir Fernández Hernández, por el Distrito 6, quien en breve dejará el asiento que tiene como diputado local.



En el Distrito 7, de Saltillo, el candidato será el ex diputado local, Jaime Bueno Zertuche.