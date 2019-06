Definen duelos de Cuartos de Final de la Copa Oro

Quedan ya solo ocho de los 16 participantes que iniciaron la Copa Oro y el próximo fin de semana iniciarán los partidos de matar o morir en el camino al título de la zona de Concacaf.El duelo que luce como el más atractivo es el que sostendrán México y Costa Rica el sábado en Houston. Ambas selecciones partieron entre las favoritas al título, pero el traspié de los ticos ante Haití los obligó a un duelo anticipado ante el "Tri".Precisamente Haití abrirá el telón de la jornada sabatina en el NRG Stadium ante Canadá por el primer boleto a las Semifinales.El domingo, Jamaica se medirá ante Panamá en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Más tarde y en el mismo escenario, Estados Unidos jugará ante la sorprendente Curazao.Los ganadores de los partidos en Houston jugarán su Semifinal el martes próximo en el estadio de la Universidad de Phoenix. Los que se impongan en Philadelphia se enfrentarán el miércoles en el Nissan Stadium de Nashville.La Final se jugará el domingo 7 de julio en el Soldier Field de Chicago.México vs Costa RicaHaití vs CanadáJamaica vs PanamáEstados Unidos vs Curazao