Definen las finales de conferencia

Ciudad de México.- A la conclusión de la segunda tanda de partidos de la Ronda Divisional quedaron definidos los Juegos por el Campeonato en la AFC y NFC, respectivamente.



Titanes y Jefes se enfrentarán por primera vez en su historia en el Juego por el Campeonato de la AFC, aunque las franquicias tienen un antecedente en el Juego por el Campeonato de la extinta AFL en 1962, con los Texanos venciendo a los Houston Oilers, 20-17 en doble tiempo extra.



La última vez que los Empacadores viajaron a la Costa Oeste para encontrarse con los 49’s, las cosas no les resultaron tan bien. Ocurrió el pasado 24 de noviembre, y los 49’s vapulearon a Green Bay, por 37-8.





Vencen como jefes



Los Jefes de Kansas City demostraron que cuanto mayor es la adversidad, mayor será la oportunidad de crecer al reponerse de una desventaja de 24 puntos para instarse en la final de la AFC donde se enfrentarán a los Titans de Tennessee.



Renunciar no fue opción para los Chiefs y su mariscal de campo, Patrick Mahomes, que lanzó cinco pases de touchdown para encabezar el triunfo de su organización 51-31 sobre Texans de Houston.



Kansas City sumó siete series ofensivas consecutivas que terminaron en la zona de anotación. Primer equipo en la historia de los playoffs que lo consigue.



La experiencia de los Jefes ayudó a controlar el momento para poder responder en un partido que antes del segundo periodo apuntaba a desperdiciar un año de expectativas. Casi el 70 por ciento de los jugadores entraron al partido de este domingo con experiencia en playoffs.



Los Jefes se han clasificado para la postemporada seis de las siete temporadas bajo el entrenador en jefe Andy Reid y han ganado cuatro títulos consecutivos de la AFC Oeste.





Frenan vuelo de Seattle



Los Empacadores de Green Bay resistieron la reacción de los Halcones Marinos de Seattle en la segunda mitad del encuentro, para vencerlos 28-23 en un final que estuvo envuelto por una polémica decisión de los réferis, que le permitió a los de Wisconsin amarrar la victoria.



Los Empacadores empezaron con el control del juego. Aaron Rodgers tomó las riendas del juego para los de Wisconsin. Lideró la primera serie ofensiva, que terminó con un pase de anotación de 20 yardas a Devonte Adams, para inaugurar el marcador.



El quarterback de Green Bay continuó su dominio, mientras que la defensiva de los Halcones Marinos no encontró la fórmula para detenerlo, al menos en la primera mitad. Antes de que terminara el primer periodo, guió a su ofensiva hasta la zona roja para que Aaron Jones anotara con un acarreo de una yarda.



En una decisión inédita de los oficiales, la revisaron en dos ocasiones y en ambas decisiones le dieron el primer y diez que sentenció el juego 28-23 en favor de Green Bay y su pase para el juego por el título de la Conferencia Nacional, que no jugaban desde el 2016, cuando cayeron con los Falcons de Atlanta.