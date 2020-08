Definen llaves de conferencia en la NBA

Escuchar Nota

Orlando, EU.- este lunes 17 de agosto, en el parque de Orlando, Florida, por el lado del Oeste, habrá que esperar al fin de semana para completar el cuadro.



Sin embargo, ya están confirmadas tres de las cuatro series de esta zona, que como en todas las etapas de la postemporada se jugarán al mejor de siete encuentros: Clippers vs Mavericks, Nuggets vs Jazz y Thunder vs Rockets.



En la primera llave confirmada del Oeste, los Clippers vienen de ganar los tres partidos que enfrentaron a los Mavericks, el que incluye el último jugado en la burbuja, con triunfo de 126-111; mismo registro tienen los Nuggets, que ganaron sus tres juegos de temporada regular a los Jazz, sumándose al 134-132 que ocurrió el pasado 8 de agosto.



Caso aparte es el duelo entre Thunder y Rockets, que en la presente temporada se enfrentaron tres veces, con ventaja de 2-1 para Oklahoma City; mientras que la última vez que se vieron las caras en playoffs fue en 2017, donde Houston ganó el partido de primera ronda por 4 partidos a 1.



Quedan fuera



Los Spurs de San Antonio vieron culminada su impresionante racha de 22 años consecutivos calificando a los playoffs tras quedar eliminados de la contienda por el título en la burbuja de Orlando.



El conjunto dirigido por Gregg Popovich necesitaba una compleja combinación de resultados para colarse a la Postemporada, sin embargo, los triunfos de Grizzlies y Suns los dejaron fuera.