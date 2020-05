Definida la ronda divisional del eDerby LMB 2020

Escuchar Nota

¡Ronda Divisional definida!



Quedan equipos con vida en la batalla virtual de cuadrangulares de la LMB ️



El viernes regresan las acciones con el duelo entre @Pericos_Oficial y @DiablosRojosMXpic.twitter.com/CX5CzOWSlw — ligamexbeis (@LigaMexBeis) May 14, 2020

Quedaron definidos losal jugarse ayer miércoles el ultimo duelo de la ronda divisional del torneo virtualEl formato de competencia será el mismo:Para las localías en losse sumará lo hecho en la ronda inaugural.Los duelos se jugaran a partir del próximo viernes y esto son los partidos:Jugadores: Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa (Diablos) vs Miguel Guzmán (Pericos)Día: Viernes 15 de mayoHora: 19:30 horas (tiempo del centro de México)Sede: Dodger StadiumEl ‘Haper’ Gamboa venció a Henderson Álvarez de los Tigres de Quintana Roo en la primera ronda. Para hacerlo fue necesario ir a un minuto de desempate tras 19 cuadrangulares en la tercera ronda.Por su parte, Miguel Guzmán derrotó en dos rondas a Jasson Atondo en el juego inaugural del eDerby. En ambos capítulos, el pelotero de la Novena Verde tuvo ventaja de un cuadrangular.El equipo poblano será local por tener el jonrón más largo: 462 pies. El de mayor distancia de Gamboa fue de 461 pies. En el primer criterio para definir localía igualaron con 34 vuelacercas en los dos primeros episodios.Jugadores: Roberto Valenzuela (Tecolotes) vs Alfredo Meza Jr. (Generales)Día: Sábado 16 de mayoHora: 19:30 horas (tiempo del centro de México)Sede: Angel StadiumLos dos jugadores llegan a esta ronda tras duelos sumamente reñidos. El ‘Tito’ Valenzuela ganó en tres rondas tras haber perdido en el desempate del segundo episodio contra Eliezer Ortiz de Rieleros de Aguascalientes.Alfredo Meza Jr. ganó en dos rondas, sin embargo, en la segunda tuvo que ir a dos desempates contra Alex Osuna de los Acereros de Monclova.Los Generales son locales por los 41 jonrones de Valenzuela, que superó por uno a Meza Jr. Para este criterio no se toman en cuenta terceras rondas ni desempates.Jugadores: Dani Cornejo (Bravos) vs Luis Juárez (Leones)Día: Domingo 17 de mayoHora: 19:30 horas (tiempo del centro de México)Sede: Wrigley FieldEl ‘Pepón’ Juárez fue el jugador con más jonrones en dos rondas de la Zona Sur en la primera fase y superó por uno a su rival para la fase divisional: Dani Cornejo.Los dos peloteros son los que ganaron por mayor diferencia a sus rivales en la ronda inaugural en la Zona Sur. Cornejo 20-17 y 22-16 a Juan Pablo Oramas de los Olmecas de Tabasco mientras que el bateador del equipo melenudo quedó 22-12 y 21-10 contra Erick Casillas de los Guerreros de Oaxaca.La sede será el Wrigley Field que, al igual que los parques de los otros dos enfrentamientos, es neutral para los bateadores conforme al promedio de Grandes Ligas.Jugadores: César Vargas (Sultanes) vs Ricky Álvarez (Toros)Día: Lunes 18 de mayoHora: 19:30 horas (tiempo del centro de México)Sede: Fenway ParkRicky Álvarez fue el jugador más letal en la ronda inaugural del eDerby al sumar 46 vuelacercas en dos rondas contra Édgar Robles de los Algodoneros de Unión Laguna.César Vargas venció por un amplio margen a Rainel Rosario de los Saraperos de Saltillo (17-9 y 20-14) y fue el único serpentinero que avanzó a la ronda divisional.El enfrentamiento será en el Fenway Park virtual, un inmueble con bajo porcentaje de cuadrangulares, contrario al Yankee Stadium, en el que el ‘Wolverine’ impuso su marca de jonrones y que es el de mayor porcentaje de jonrones de Grandes Ligas respecto al promedio.