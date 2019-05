Definidos los 4tos de Final del Clausura 2019

Concluyó la fase regular del Clausura 2019 y con ello se definieron los duelos entre los ocho mejores clubes del semestre, que buscarán alzarse con el campeonato.Los esmeraldas, bajo la batuta de Ignacio Ambriz, clasificaron a la Liguilla del Clausura 2019 como superlíder histórico en el futbol mexicano, pues impusieron nueva marca de puntos obtenidos en un torneo conformado por 18 equipos con 41 unidades.Por su parte, en un duelo directo por el último boleto a la 'Fiesta Grande', Xolos consiguió su pase en casa este sábado tras vencer 4 a 0 a Puebla.Ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 3, con victoria para los canes del Mictlán por 0 a 1. Cabe mencionar que este traspié fue el último antes de que se pusiera en marcha la seguidilla de doce victorias al hilo conseguida por la 'Fiera'.La última ocasión en que ambas camisetas se enfrentaron en Liguilla ocurrió en los Cuartos de Final del Apertura 2016. En aquella ocasión, los esmeraldas golearon a Tijuana 3 a 0 y posteriormente firmaron su pase a semis a pesar de perder 3 a 2, gracias al marcador global.Los felinos comandados por Ricardo Ferretti, sublíderes con 37 puntos, obtuvieron matemáticamente su boleto para las finales del torneo desde la fecha 14, al igual que León, tras vencer a Lobos BUAP por 3 a 0 a domicilio.Tras la victoria ante Atlas por 1 a 0 en la Jornada 16, Pachuca confirmó su participación en la pugna por el trofeo de liga del Clausura 2019 e incluso pudo finalizar como quinto general e impedir el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, no obstante cayó ante León en la fecha final del certamen por 2 a 1.En la Jornada 9 de la presente competición, ambos clubes se enfrentaron sobre el césped del Estadio Universitario, con saldo a favor de los locales de 3 a 0.Tigres y Pachuca se encontraron camino al título del Apertura 2014, con saldo positivo para los auriazules, quienes avanzaron de ronda gracias a la segunda posición que también ocuparon en aquel certamen, tras empatarcon los hidalguenses en ambos duelos 1 a 1.Rayados finalizó como tercer clasificado gracias a los 30 puntos que consiguió a lo largo del campeonato, que Cruz Azul no aprovechó la localía ante Morelia para rebasarlos en la clasificación y a la derrota ante Atlas en esta fecha.Los Hidrorrayos amarraron la sexta posición gracias a la gris victoria de 1 a 0 ante Querétaro en el Estadio Victoria.Ambas plantillas se enfrentaron en la Jornada 16, en un electrizante duelo que finalizó con empate a dos goles y con diez hombres por bando.Este duelo en Liguilla es inédito, dado que ambas instituciones no se han encontrado en dicha instancia desde la instauración de los torneos cortos, en el Invierno '96.Cruz Azul cerró el torneo con una racha de diez partidos sin derrota que le alcanzó para ser cuarto sitio de la tabla general, a pesar de que a inicios del semestre generaba dudas en torno al funcionamiento del equipo debido a las bajas y lesiones.América confirmó su candidatura rumbo al bicampeonato la fecha anterior tras vencer a Santos por 1 a 0 y pese a que en la recta final del torneo mostró cierta irregularidad.En la fase regular, celestes y azulcrema empataron sin goles, en un duelo disputado, sobre todo en el medio campo, y que ligeramente se inclinó en favor de los cementeros.El último regisrto en Liguilla entre ambas instituciones se remonta a la final del torneo pasado, en la que los dirigidos por Miguel Herrera sumaron su decimotercer campeonato de liga tras imponerse 2 a 0 en la serie final del Apertura 2018.Cruz Azul mantiene una racha de trece partidos sin vencer al América, desde el Apertura 2014. En aquella ocasión las Águilas fueron goleadas 4 a 0 sobre la cancha del Estadio Azul.