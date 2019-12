Definidos los Octavos de Final de la UEFA Champions League

️ ¡TENDREMOS UNOS PARTIDAZOS! ️@Nissan_mx nos trae los juegos de los Octavos de Final de la UEFA Champions League



¡Están listos los duelazos en Europa! Quedaron definidos los Octavos de, luego de realizarse este lunes el sorteo en, mismo que arrojó series que prometen partidos al más alto nivel, incluyendo a Hirving Lozano y Héctor Herrera, quienes tendrán que superar a durísimos rivalese medirá ni más ni menos que ante el vigente Campeón, Liverpool FC, recibiendo primero la Ida en el Estadio Metropolitano, mientras que la Vuelta será en Anfield donde los Reds tienen la obligación de avanzar ante su gente.Por su parte,se emparejó con el FC Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, serie en la que la Ida se jugará primero en el Stadio San Paolo, mientras que la Vuelta en el Camp Nou.En tanto, el Real Madrid CF de Zinedine Zidane la tendrá muy complicada si quiere seguir vivo en el certamen, toda vez que se medirá al Manchester City FC de Pep Guardiola, jugando la Ida en el Estadio Santiago Bernabéu y la Vuelta en Inglaterra.Otro duelo que pinta para sacar chispas es elde Neymar, donde los alemanes recibirán la Ida en el BVB Stadion Dortmund y los franceses la Vuelta en el Parc des Princes.Ni qué decir de la serie entre el, donde se jugará primero en Stamford Bridge para después cerrar en la Fussball Arena München.En tanto,buscarán su pase a Cuartos ante el, mientras que el Tottenham Hotspur, actual Subcampeón del certamen chocará ante elPor último, el, en una de las series que promete ser de lo más pareja.