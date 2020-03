Definirá elección de EU disputas comerciales

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El futuro del mecanismo de solución de controversias comerciales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) depende las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



La reactivación del órgano de apelaciones, que es central en el funcionamiento del comercio multilateral, depende de que Donald Trump no sea reelegido, consideró Fernando De Mateo, exembajador de México en la OMC de 2004 a 2016.



La OMC cuenta con un órgano de apelación para la solución de controversias y conflictos comerciales, el cual quedó suspendido desde el pasado 11 de diciembre, ya que Estados Unidos bloqueó la renovación de nuevos miembros al oponerse al proceso de nominación de candidatos.



Para De Mateo, si nuevamente llega Trump a la Presidencia, quizá se mantenga dicha suspensión de ese organismo.



"Eso depende de quién sea presidente, depende de quién gane las elecciones en los Estados Unidos.



"Si es un demócrata con ideas hacia el centro del espectro político sí tiene arreglo, no un radical como Sanders, ni otro radical, en el otro extremo, como Trump", detalló.



Ante ese escenario México debe mantener vigente su tratado comercial con Estados Unidos, ya sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues son las herramientas con las que se pueden resolver las soluciones de controversias, en ausencia del órgano de apelación.



"No se puede permitir (México) el lujo de no tener el Tratado de Libre Comercio con esa nación", aseguró.



Esto, dijo, porque la OMC no está dando certidumbre al comercio y además, está el contexto de una guerra comercial entre EU y China.