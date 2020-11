Definirá Morena alianzas para 2021 con militantes

Escuchar Nota

"En ese caso, después de la consulta que se encargó a diversos secretarios del CEN, lo que tratamos en el seno del Comité Ejecutivo Nacional prácticamente era un consenso por parte de todos los todos los actores políticos de San Luis Potosí de no ir en alianza con el Partido Verde y, por supuesto, mucho menos de acercar a personajes como Gallardo, que es un personaje con un antecedente criminal y con un historial muy negativo", sostuvo.



.- El presidente nacional de Morena,El dirigente indicó que durante la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada este domingo,, así como recoger opiniones respecto a las propuestas de coalición para los comicios de 2021.y que se comprometan a seguir haciéndolo.El ex coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados señaló que las alianzas tambiénEl morenista informó queAyer, en un video subido a redes,, acordaron registrar ante la autoridad electoral un convenio de coalición amplio.No obstante, dijo que de acuerdo con una consulta con actores y militantes de San Luis Potosí, el consenso fue no ir en alianza con el Partido Verde Ecologista, debido a que su candidato,Hernández adelantó que derivado de la consulta con militantes y "actores" en estas entidades, pero éste deberá ser ratificado o no por el Consejo Nacional de Morena.Agregó que, ésta también sea facultad de la secretaria general.