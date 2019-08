Defraudados de Ficrea pedirán ayuda a AMLO

Los ahorradores defraudados por Ficrea buscarán la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que afirman, el fondo del caso es la corrupción del anterior gobierno federal que permitió a Rafael Olvera Amezcua, dueño de la empresa, llevarla a quiebra afectando a más de 4 mil 800 personas, en su mayoría adultos mayores.El abogado de los ahorradores, Fauzi Handam Amad, sostuvo que es necesario involucrar al Ejecutivo para que las partes se sienten a negociar, ya que dijo, Olvera Amezcua tiene recursos suficientes para responder a la demanda.Durante una asamblea de los defraudados por Ficrea, Handam Amad aseguró que es indiscutible que por la vía del concurso mercantil no será posible recuperar el cien por ciento de lo que se debe a los inversionistas, y adelantó que: “los ahorradores van a tener que ceder un poquito, por ejemplo no pretender los intereses, y a lo mejor dar un descuento, o sea, recuperar el 80 por ciento no estaría mal, tiene que cederse en algo.”Desde que estalló el conflicto, hace casi cinco años, 140 de los ahorradores de Ficrea han fallecido, informó Javier Paz Zarza, interventor en el concurso mercantil, quien dijo que eran “personas que confiaban ver en vida sus ahorros y lamentablemente ya no están”.