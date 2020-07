Defraudan a doctoras con cubrebocas N95 en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Decenas de doctoras en Coahuila compraron mil cubrebocas N95 con su propio dinero a una empresa proveedora de material médico debido a que los hospitales donde trabajaban no cuentan con el equipo suficiente. Sin embargo, aprovechándose de su necesidad, la empresa Comercializadora y Mantenimiento Industrial Jamar SA de CV las defraudó.



La coordinadora de Mamás Doctoras AC para Coahuila y la Región Laguna, Ana Belem García Sierra, denunció que pagaron 100 mil pesos para la compra de los cubrebocas que no llegaron, mientras que las doctoras que buscaron protegerse comenzaron a contagiarse en los sanatorios públicos del estado, principalmente en Monclova.



“Muchas instituciones públicas no han proporcionado el equipo necesario a las doctoras, entonces hemos tenido que autofinanciarnos. Toda esa suma que se dio por estas mascarillas.