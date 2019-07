Deja 3 heridos explosión de ducto en Celaya

Tres personas heridas, una desaparecida y 25 evacuadas es el saldo hasta el momento de la explosión de un ducto de gas natural de Pemex perforado accidentalmente cerca del Libramiento Sur de Celaya.La Alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, dio a conocer en rueda de prensa que no se reportan fallecidos."El reporte que tenemos es de tres personas lesionadas, una desaparecida", indicó.Destacó que el fuego en el ducto podría tardar hasta 36 horas en sofocarse debido al gas almacenado en la línea.La evacuación ocurrió ante el riesgo de una explosión mayor que podría abarcar un radio de 500 metros, de acuerdo al Teniente Coronel de la Sedena, Hugo Ariel Oxte."Existe el riesgo de una segunda explosión y una explosión de esta naturaleza alcanzaría un radio de daño de 500 metros", señaló.A pregunta expresa, informó que el estallido se generó por trabajos que se realizan en la zona, los cuales dañaron el ducto y generaron una fuga de gas natural, causando el accidente."Hasta el momento está controlado el incendio, ya no se sigue incrementando la flama, pero no se ha podido sofocar el fuego para que la gente pueda regresar a sus casas", indicóEn el sitio, el Ejército aplica el Plan DN III.Efectivos de la Guardia Nacional, quienes pertenecen a la doceava coordinación territorial con sede en Irapuato, también fueron desplegados en la zona, al igual que bomberos, técnicos de Pemex y Protección Civil.