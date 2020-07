Deja a sus padres sin ahorros y los gasta en ¡en videojuegos!

Escuchar Nota

“Estuvo usando el teléfono de su madre durante bastante tiempo, pero ella no estaba muy atenta y no se dio cuenta”, mencionó el padre del menor.



De acuerdo a información de medios indios(PUBG), esto gracias a pequeñas transacciones realizadas desde cuentas bancarias de sus propios padres.El chico de 17 años gastó el dinero comprando municiones, armas y otros elementos descargables que le permitían progresar en el videojuego; sin embargo, sus padres terminaron por darse cuenta de la situación debido a informes otorgados por sus instituciones bancarias.Hasta este punto, quizá se pueda pensar que el joven realizó esos movimientos de manera inconsciente, pero sus métodos terminaron delatando que no fue así, ya que el hijo ‘maquilló’ operaciones como haciendo transferencias de una cuenta a otra, esto para evitar que se quedaran sin saldo, o bien eliminó mensajes sobre los movimientos bancarios que hacía.Por si fuera poco, el dinero gastado por el joven tenía el objetivo de cubrir necesidades médicas de su padre, apoyar sus propios estudios y, además, eran parte del fondo de previsión de su madre.“Simplemente no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil incluso para estudiar. Está trabajando en un taller de reparación de scooters para darse cuenta de lo difícil que es ganar dinero. Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo”, mencionó el padre.Información de Noticieros Televisa.