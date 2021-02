Deja América ir el triunfo y liderato ante Santos

Escuchar Nota

América dejó escapar la oportunidad de ponerse como líder del torneo y quitarle el invicto a Santos Laguna al dejarse empatar 1-1 a 9 minutos de que terminara el encuentro, lo que fue casi una derrota para los pupilos deEl cuadro azulcrema se conformó con un gol y al final esto les pesó, porque si hubiera sido más efectivo con sus aproximaciones, el equipo lagunero, ahora en el primer lugar del torneo, no habría tenido oportunidad de quitarles los 3 puntos en disputa.En el arranque del primer tiempo hubo escasa producción a la ofensiva de parte de los dos equipos, demasiadas precauciones de parte de las Águilas, que buscaban tantear el terreno., con un tiro libre de parte de, que obligó el vuelo del arquero Óscar Jiménez para desviar el esférico.El conjunto dirigido por Guillermo Almada marcó el ritmo, complicando a los capitalinos que no encontraban la portería rival.fue quien logró generar el primer acercamiento de las Águilas, pero apareció Carlos Acevedo para frenar la intentona.Al 44', finalmente Henry Martin abrió el marcador, luego de contrarrematar un balón que dejó el portero Acevedo, quien no pudo quedarse con el esférico tras el cobro de un tiro libre de parte de Leonardo Suárez.Santos no esperaba esta reacción dey terminaron jugando con titubeos y desconcierto.Cuando América mejor jugaba, el empate de los Guerreros llegó al 82' a través de los botines del joven Santiago Muñóz, quien contrarremató luego de que el portero Jiménez rechazó un disparo deAmbos jugadores entraron de cambio, tras el ajuste táctico de Almada para equilibrar las acciones, ya que el América dominaba el encuentro.América llegó a 7 puntos, mientras que Santos Laguna sumó 8 para colocarse en el liderato de la clasificación.