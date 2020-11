Deja Ancer ronda inconclusa con 11 hoyos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Abraham Ancer jugó 11 hoyos en su debut en el Masters y se quedó con par de campo. “El Turco” no pudo terminar su ronda debido a que el Augusta National se quedó sin luz natural, después que en la mañana se pospusiera el inicio del torneo por tres horas debido a la lluvia y a una tormenta eléctrica.







Ancer salió confiado y desde el tee del hoyo 1 con un par de manera sólida. Las malas noticias llegaron en el hoyo 2 con un bogey, pero eso no desconcentró al oriundo de Tamaulipas y estuvo sólido en los siguientes hoyos.



Después estuvo fino con sus fierros y en el hoyo 8 y 9 tuvo birdies back to back que lo pusieron -1 bajo par. Ancer terminó sus primeros nueve hoyos de buena forma y abajo de par de campo.



“El Turco” es lugar 51 de manera momentánea y no pudo saborear su primera ronda oficial completa en Augusta National debido al clima.